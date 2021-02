MORADORES DO CONDOMÍNIO MAR AZUL BUSCAM ACORDOS PARA PAGAMENTO

Na manhã desta quarta-feira, 24, o Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, reuniu-se com o Presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP, Caetano Quaranta, para tratar de soluções para os moradores do Condomínio Mar Azul, localizado no Conjunto Augusto Franco, que lutam para pagar a dívida em parcelas que estejam de acordo com suas condições econômicas.

Existente há 31 anos, o Condomínio pertence, em sua totalidade, ao Governo do Estado, composto por 400 apartamentos onde vivem idosos e pessoas hipossuficientes. Por desacordos, os moradores do local deixaram de pagar os valores considerados exorbitantes que, segundo eles, alguns chegaram a ser avaliados em 1 milhão.

Em 2016, o Governo emitiu um decreto governamental em que reavaliou a situação dos apartamentos, entretanto, as parcelas estabelecidas ultrapassam a capacidade dos domiciliados. Neste mesmo ano, a Procuradoria Geral do Estado promoveu uma ação judicial de execução individualmente contra grande parte dos moradores e, de mãos atadas, muitos correm o risco de despejo.

Atencioso, o presidente da CEHOP demonstrou total interesse em colaborar com todo o procedimento e orientou buscar a Procuradoria Geral do Estado. Comprometido com a causa, Rodrigo Valadares tentará uma reunião com o órgão, a fim de evitar maiores adversidades.

“Os moradores querem pagar suas parcelas, mas, para isso acontecer, devem estar de acordo com as suas rendas mensais. Me somo à causa e, juntos, buscaremos uma proposta amigável de pagamento”, declarou o parlamentar.

Por Assessoria de Imprensa