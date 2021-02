O evento da UNINASSAU apresenta novos requisitos para a concessão da aposentadoria

25/02/21 - 15:21:21

Por suzy Guimarães

No dia 25, às 16h, acontece a live ‘Reforma da Previdência e o Regime Geral: Meus Direitos Mudaram’. O evento promovido pela UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju tem por objetivo apresentar os novos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria, bem como dos demais benefícios devidos aos segurados filiados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

A professora do curso de Direito da UNINASSAU, Saraí Alves, explica que pretende disponibilizar informações úteis, de maneira simples, a fim de que o conhecimento previdenciário seja difundido. “Hoje é muito importante compreender as mudanças registradas na lei, a fim de que, em especial os alunos, recebam boa informação e aprendam a trabalhar com as novas normas em vigor no país, para melhor atender a sociedade”, explica Saraí.

O evento contará com a participação do advogado e mestre em Direito Público, Arthur Barreto, especialista em Direito Previdenciário com atuação no Congresso Nacional durante a Reforma da Previdência.

Certificado – A live destinada aos alunos do curso de Direito e comunidade externa vai ofertar aos participantes certificado. As inscrições podem ser realizadas, gratuitamente, no site: extensao.uninassau.edu.br.