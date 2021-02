PL começa a abrir caminhos

25/02/21

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O Partido Liberal (PL) está se movimentando em Sergipe de forma discreta e sem emitir qualquer barulho. Um dos seus primeiros passos expostos foi a reunião, ontem, da Direção da legenda em Sergipe com a Direção Nacional. O encontro teve um objetivo: consolidar a filiação futura do deputado federal Zezinho Guimarães, que está no MDB apenas para cumprir a legislação, sem que tenha mais nenhum vínculo político com a sigla. Ele já decidiu que será candidato a deputado federal e a empatia com o presidente nacional da sigla, Waldemar Costa Neto, foi tamanha que se considerou “amor à primeira vista”.

Zezinho Guimarães foi apenas uma peça forte dessa montagem política que o PL realiza no Estado, preparando-se para as eleições de 2022. O Partido vem realizando um trabalho silencioso, tanto que até mesmo a troca da Presidência Estadual – de Edvan Amorim para Valmir de Menininha, ex-prefeito de Itabaiana – quase passava despercebida. O PL está montando uma chapa forte para disputar Assembleia Legislativa e Câmara Federal, sem descartar participação em chapa majoritária ao Governo e Senado. Para se ter uma ideia, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) trabalha intensamente para se tornar senador.

Claro que essa candidatura – ainda não afixada – passa por dúvidas no próprio partido. Mas, mesmo que não se registre, faz acontecer em um momento político que tudo se põe em tom de especulação, exceto, claro, a absoluta certeza que a filiação de Zezinho Guimarães não deixe margem para recuo. Embora Valdevan já se mantenha em pré-campanha, o que é legítimo, o Partido Liberal pretende fazer composições amplas e até participar de alianças que discutam a formação de chapa majoritária, dentro de uma visão de oposição, como aconteceu em Aracaju, na disputa pela Prefeitura, em que o partido esteve ligado ao Cidadania, dando força à Danielle Garcia.

Lógico que o PL tem nova dimensão com a presença de Zezinho Guimarães e certamente adotará uma nova estrutura política para influenciar em todo o processo eleitoral de 2022. Mas o seu presidente municipal, empresário Milton Andrade, não pensa em abrir novos caminhos em Aracaju. Permanecerá na posição de apoio ao senador Alessandro Vieira (Cidadania), que vislumbra disputar o Governo do Estado, mesmo que evite comentários públicos sobre isso. O senador perdeu um pouco o seu perfil junto ao eleitorado, embora a delegada Danielle Garcia mantenha parte daqueles que a levaram ao segundo turno.

As informações correntes é que Danielle deixará o Cidadania mais à frente, por divergências com o senador Alessandro, mas isso o Milton Andrade se apressa em desmentir. A partir de agora é ver como se comporta tanto o PL, que ganha fôlego, quanto o Cidadania, que não avança. Há tempo para tudo…

Barreiras sanitárias

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não vai proibir a entrada em Sergipe de pessoas que procedem da Bahia, que está com dificuldades de conter o Covid-19.

*** Pode ocorrer a instalação de barreiras sanitárias para monitorar a entrada de pessoas com sintomas de Covid-19.

Reunião do Comitê

Nesta quinta-feira acontece reunião do Comitê Técnico Científico para analisar a situação do vírus pós-carnaval e fazer uma avaliação do aumento de casos do Covid-19 em Estados do Nordeste.

*** Percebe-se que há um aumento do Covid em cidades do interior, cuja maioria da população não utiliza máscara, se aglomera e não acredita no vírus.

*** Na próxima quinta-feira, encurtando o período, o Comitê vai se reunir mais uma vez para uma nova avaliação do comportamento do Covid-19.

Técnico aconselha

Um dos técnicos do Comitê insiste em aconselhar que os sergipanos não viagem a Bahia nesse momento, a não ser para tratar de casos inadiáveis.

*** Pede que evite viagens de lazer ou para visitar familiares. Lembra que a Bahia está em toque de recolher, “inclusive Salvador”.

Zezinho no PL

Decidido: ao abrir as janelas para troca de partido, o deputado Zezinho Guimarães se filia ao Partido Liberal (PL) e será candidato a deputado federal.

*** Ontem, ele reuniu-se com o presidente nacional da sigla, Waldemar Costa Neto, e tratou da filiação sem retorno: “Foi amor à primeira vista”, disse Zezinho, depois de admitir que “Waldemar é uma figura apaixonante”.

Cúpula foi a Brasília

Acompanharam Zezinho Guimarães para reunião com Waldemar, o presidente regional do PL em Sergipe, Valmir de Francisquinho, o presidente municipal, Milton Andrade, deputado Talisson de Valmir e outras lideranças.

*** Zezinho disse que já está decidida a sua transferência e ainda está no MDB para cumprir a legislação. Acrescentou que foi bem acolhido no PL e que fora levado por ação de Milton Andrade.

Milton com Alessandro

O empresário Milton Andrade (PL) disse que não pretende tentar mandato em 2022 e avisou que na disputa ao Governo respeita a posição do seu partido, mas estará ao lado do senador Alessandro Vieira (Cidadania).

*** Manterá em Aracaju sua composição com o Cidadania e diz, com absoluta certeza, que a delegada Danielle Garcia não deixará a legenda.

Edvaldo é hábil

Um analista político disse ontem que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), é um dos políticos mais hábeis do Estado e trabalha com extrema discrição.

*** Usa o trabalho como marketing, escolhe a dedo os seus confidentes e atua de forma que lhe dá bons resultados.

*** Admitiu: “ele pensa firmemente em disputar a sucessão estadual mais pelo que executa como prefeito do que por formar grupo político”.

Telefone do senador

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) não está usando o telefone do código de Sergipe, porque captou uma tentativa de hackeaqueamento no celular.

*** Alessandro suspendeu o uso da linha e está adotando providências para que retome à normalidade.

Sobre candidatura

Georgeo Passos (Cidadania) disse ontem que Alessandro Vieira não confirmou que seria candidato a governador: “disse apenas que estava à disposição do partido”.

*** – Já a minha posição, enquanto parlamentar, desejo que ele seja candidato, mas, como ele mesmo disse, o momento é de pandemia, de cautela e de cuidar da saúde das pessoas.

*** Georgeo explicou que a reunião foi de avaliação com a presença de prefeitos e parlamentares.

– Mas nós, que fazemos a militância, dissemos que na hora certa, depois do controle da pandemia, Alessandro possa dizer que é candidato, mas por enquanto ele não falou.

Fato com lógica

Terça-feira, em Nossa Senhora do Socorro, um advogado defendeu um vereador que chamou um senador de vagabundo.

*** Hábil, o advogado disse: “meu cliente errou! Mas qual a objeção à ofensa se amanhã todos eles estarão juntos nas disputas eleitorais?”

Compra de Vacinas

O deputado Capitão Samuel demonstra desconfiança da compra de vacinas através do consorcio de governadores do Brasil e faz uma crítica dura.

*** – Mais uma safadeza igual ao consórcio Nordeste. Espero que Sergipe não caia mais em uma armadilha que levou milhões dos sergipanos. Estamos de olho!

Batendo de frente

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) disse ontem que o seu partido é o único que vem batendo de frente com os desmandos do STF.

*** E pergunta: “conservadores, já sabem aonde devemos estar em 2022 né”?

Emendas aprovadas

A bancada de Sergipe em Brasília aprovou ontem, emendas para UFS, Hospital do Amor, Governo do Estado (Saúde), Prefeitura de Aracaju (Saúde) e Casa da Mulher Brasileira.

*** Hoje volta a se reunir para discutir as emendas da bancada e individuais, que devem ser entregues até segunda-feira.

*** Os prefeitos continuam em Brasília e circulam nos gabinetes pedindo emendas para os seus municípios. O movimento é grande.

Riscos e efeitos

O Projeto do presidente do Senado, Roberto Pacheco autoriza à União, estados e municípios a assumir os riscos dos efeitos colaterais das vacinas para ampliar a possibilidade de aquisição.

*** – O nosso destaque foi acatado, e pedimos que a comercialização só aconteça quando todos os grupos prioritários forem atendidos.

*** E mais: “o empenho é que todos os brasileiros tenham vacinas, mas os que precisam do SUS merecem uma atenção especial”.