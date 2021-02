PM DO INTERIOR RECEBE TERMO RESPONSABILIDADE PARA VIAJAR OUTRO ESTADO

25/02/21 - 06:37:33

Um policial militar de um determinado batalhão do interior do estado, teria recebido um termo de responsabilidade de um veículo, cuja placa, identificação e matrícula é do conhecimento deste blog, fazendo uso do veículo, inclusive para seu deslocamento a outro estado, estando inclusive o PM de posse do cartão de abastecimento ValeCard, pertencente ao estado.

Não se pode permitir a utilização de um patrimônio móvel do estado em proveito próprio, inclusive para transporte particular para outro estado.

O blog Espaço Militar informa que outros policiais militares estão revoltados com a situação, que inclusive enviaram e-mails dando ciência do fato e expressando suas indignações, cujas fontes serão devidamente preservadas, conforme assegura a nossa Constituição Federal.

Matéria do blog Espaço Militar