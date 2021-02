PM RECEBE INVESTIMENTOS EM MATERIAL BÉLICO DE MAIS DE R$ 3,5 MILHÕES EM 2020

25/02/21 - 16:16:41

A Polícia Militar do Estado de Sergipe divulgou, na manhã desta quinta-feira, 25, os valores referentes a investimentos em material bélico no ano de 2020. Neste período, foram aplicados mais de R$ 3,5 milhões na aquisição de equipamentos para a tropa.

Com isso, a renovação do material utilizado pelos policiais militares que atuam tanto na capital quanto no interior sergipano vem se intensificando a cada ano, seja com o esforço do Governo do Estado, seja com as parcerias firmadas com outras instituições, a exemplo da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o chefe da 4ª Seção do Estado Maior, setor responsável pela logística de materiais e serviços da PMSE, coronel Carlos Rolemberg, o comando da Corporação trabalha constantemente para assegurar aos policiais militares o que há de melhor no tocante a armamentos, munições e equipamentos de proteção balística.

Somente em 2020, a Polícia Militar adquiriu 269 armas de fogo, sendo 149 pistolas e 120 carabinas; 447.000 munições de diversos calibres; 1518 coletes balísticos; além de equipamentos específicos como granadas, capacetes balísticos, pólvora e calibradores de estojos. O investimento alcançou um orçamento total de R$ 3.597.127, 80, e, boa parte desse valor, mais de um milhão de reais, partiu da própria Corporação.

O coronel Rolemberg também observou que, nos últimos dois anos, houve um investimento significativo no aparelhamento da tropa, o que resultou em mais segurança para os policiais militares, e, como consequência, mais qualidade no serviço oferecido à sociedade sergipana.

“Um bom exemplo do esforço realizado pelo atual comando da Polícia Militar foi a compra, com recursos próprios, de coletes balísticos, que, juntamente com os que foram adquiridos por meio de convênios, proporcionaram a cautela permanente do equipamento a todos os policiais militares. Além disso, adquirimos munições novas e investimos na recuperação das antigas, que passaram a ser utilizadas durante os treinamentos dos diversos cursos que são oferecidos aos militares pela Corporação”, explicou.

Ele finalizou afirmando que todos esses avanços fazem parte do trabalho e do compromisso do comando da Polícia Militar em manter os profissionais cada vez mais capacitados e protegidos para cumprir a importante missão de servir e proteger a sociedade sergipana.

Fonte: ASCOM PM/SE