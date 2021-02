Seduc abre Processo Seletivo para professores atuar no Programa de Educação

25/02/21 - 15:45:30

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo de professores da Educação Básica integrantes do quadro efetivo do magistério da Rede Pública Estadual de Sergipe. As vagas são para regência de classe nos Centros de Excelência de Ensino Médio, unidades que ofertam a Educação em Tempo Integral. As inscrições estão abertas a partir do dia 25 de fevereiro até às 17h do dia 2 de março e serão efetuadas exclusivamente no site da Seduc: www.seduc.se.gov.br.

Poderão se inscrever professores lotados em unidades de ensino da Rede Estadual de Educação; sede da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura; e nas sedes das Diretorias Regionais de Educação (DEA, DRE 1, DRE 2, DRE 3, DRE 4, DRE 5, DRE 6, DRE 7, DRE 8, DRE 9, tendo como objetivo o preenchimento de vagas e a formação de cadastro reserva.

As vagas são direcionadas para professores de Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Inglês, Espanhol, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Os profissionais selecionados no PS farão parte de uma listagem geral classificatória dividida por diretoria de educação, de acordo com a pontuação geral alcançada na análise/avaliação de títulos, em ordem decrescente.

A formação do cadastro reserva respeitará a pontuação geral obtida na análise/avaliação de títulos em ordem decrescente, considerando inicialmente a necessidade de vagas da diretoria de educação de inscrição do candidato. Caberá ao Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral (NGETI), instituído pela Seduc, e ao Departamento de Recursos Humanos (DRH) a coordenação geral e a execução do processo de seleção.

Os profissionais selecionados para integrar o Programa de Educação em Tempo Integral serão submetidos a processo de avaliação de desempenho e adesão, a fim de garantir o cumprimento de suas atribuições.

Para atuar no Centro de Excelência de Ensino Médio, da Rede Pública Estadual no Programa de Educação em Tempo Integral, os convocados deverão cumprir a carga horária de 40 horas semanais, exclusivamente presenciais, em regime de tempo integral, distribuídas nos turnos matutino e vespertino.

Este ano, mais dez unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Sergipe aderiram ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – Escola Educa Mais. Avaliadas por critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), as escolas fizeram a adesão após deliberação do Conselho Escolar, colegiado que representa os segmentos das escolas e que tem autonomia em decisões nesse sentido. Com a expansão, Sergipe passa a ter 58 unidades que ofertam a modalidade, em 38 municípios.

Assessoria de Comunicação da SEDUC