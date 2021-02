VEREADOR FAZ ALERTA PARA RISCO DE DESABAMENTO EM CASA DE ARACAJU

25/02/21 - 16:01:21

Uma casa corre risco de desabar na Avenida Carlos Marques De Oliveira, no Bairro Soledade em Aracaju, e deixa moradores preocupados. Com o imóvel cheio de rachaduras, os prédios vizinhos onde funcionam o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e da creche e escola Maria Givalda podem sofrer as consequências por causa dos problemas estruturais da casa. Preocupado com o funcionamento dos locais e com a segurança da população, o vereador Fábio Meireles (PSC) procurou a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) para juntos solucionarem o problema.

Segundo o parlamentar, a PMA já está tomando as providências juntamente com a Procuradoria Geral do Município. “A estrutura da casa está comprometida com rachaduras e está comprometendo as casas vizinhas. É preciso saber qual o motivo para que ele seja resolvido. Para solucionar o problema é necessário que o morador saia de casa, até para resguardar a vida dele. Com isso, a Prefeitura acionou a procuradoria, notificou o morador e está aguardando a liminar da justiça para que a casa seja desocupada de maneira adequada, dando toda assistência ao proprietário, para que depois a prefeitura faça a contenção do imóvel”, afirmou.

Fábio Meireles chamou atenção do perigo que os servidores da creche e dos CRAS estão sofrendo. “Imagine você ir trabalhar com medo do prédio desabar porque a casa vizinha está com a estrutura comprometida. Tem sido difícil para esses profissionais. Por isso faço um apelo ao morador do imóvel que saia, receba o auxílio da prefeitura e deixe que ela cuide do restante. As aulas vão voltar em algum momento, e não deixaremos nossas crianças em prédio assim. Peço que o morador tenha consciência, para que no final tudo se resolva da melhor maneira”, frisou.

Por Cris Silva