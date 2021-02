Academia Gloriense de Letras Promoveu Sessão Especial

26/02/21 - 10:48:12

Na manhã desta quarta-feira, 24, no espaço da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora da Glória, a Academia Gloriense de Letras (AGL) realizou Sessão Especial em que empossou cinco novos membros do Movimento Cultural Via Láctea (MVL) e realizou o lançamento da 1ª antologia LGBTQIAP+ de Sergipe: Vidas Sem Preconceito.

A cerimônia foi conduzida pelo Presidente da AGL, Carlos Alexandre Nascimento Aragão, cerimoniada pelo digníssimo ex-Presidente, Lucas Lamonier, e transmitida, ao vivo, pelo canal da AGL no Youtube. Inicialmente, o Presidente da AGL recepcionou a todos e, em seguida, proferiu palavras de agradecimentos pelo apoio dos membros do MVL nas ações da academia, parabenizando-os também pelas ações desenvolvidas por este Movimento Cultural.

Tomaram posse no Movimento Via Láctea (MVL): Cláudia Emilly Silva Barreto, cadeira nº 09; Fernanda Santos Souza, cadeira nº 10; Isis Gabrielle Silva da Penha, cadeira nº 11; Maria Teresa Nascimento Freitas, cadeira nº 12 e Orleane Santana Couto da Costa, cadeira nº 13.

Na ocasião, o MVL também empossou sua Diretoria Executiva para o biênio 2021-2022, assim composta: Presidente: Lizze Fernanda Melo Lima Reis, Secretária: Isis Gabrielle Silva da Penha, e Diretora Financeira: Maísa Viviane Andrade Santos.

Em ato contínuo, o Presidente da AGL, Carlos Alexandre, deu início ao lançamento da I Antologia LGBTQIAP+ de Sergipe: “Vidas sem Preconceito”. Agradeceu aos/às escritores/escritoras por terem abraçado o projeto, ao organizador, professor Evilásio Celestino dos Santos, à professora Manuela Rodrigues, que prefaciou a obra, ao artista Lucas Roniery, pela ilustração da capa, ao professor e poeta Gustavo Aragão, pelo texto da quarta capa, ao confrade Lucas Lamonier, pelo projeto gráfico e diagramação, e à Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP), pela implantação da Lei Aldir Blanc no Estado, abrindo diversos editais que contemplaram várias pessoas envolvidas na cultura, arte e literatura de Sergipe.

Fizeram uso da palavra todas as empossadas no MVL, a acadêmica da AGL Iasmim Ferreira, que as recepcionou e o professor Evilásio Celestino, que agradeceu pelo apoio e confiança dados a ele pela AGL. Franqueada a palavra, pronunciaram-se os vereadores Anselmo Correia, Humberto Dantas e Karina Veríssimo, que parabenizaram a AGL e o MVL pelo evento e enfatizaram sua importância para a sociedade sergipana. Além disso, foi apresentado um vídeo da vereadora Linda Brasil.

Jorge Henrique Vieira Santos

Diretor de Comunicação e Intercâmbio da AGL