CÂMARA DE TOBIAS BARRETO PAGA QUASE 14 MIL A RÁDIO GERIDA PELO GRUPO DE DILSON

26/02/21 - 05:32:07

Um convênio celebrado entre a Câmara de Vereadores de Tobias Barreto e a Associação de Radiodifusão Comunitária de Tobias Barreto (ARACOTOB) chama a atenção da população tobiense.

O instrumento foi celebrado em setembro do ano passado, em pleno período pré-eleitoral, retirando dos cofres públicos o montante de quase R$ 14 mil (R$ 13.920,00).

Vale ressaltar que a Rádio Tobias FM, também “conhecida como a rádio de Dilson”, está nas mãos do grupo do atual prefeito do município, Dilson de Agripino (Cidadania), tendo inclusive a ex-esposa dele sido presidente por um tempo.

Outro ponto também chama a atenção. À época da celebração do contrato, o presidente da Câmara Municipal era o vereador Romildo Rodrigues, que, nesta gestão de Dilson ocupa o cargo de secretário de Obras.

Atualmente, o presidente da emissora é Vinícius Santos Oliveira, ex-chefe de gabinete de Dilson quando esteve na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) exercendo o mandato de deputado. Ele agora é o procurador do município na gestão do prefeito Dilson.

Por fim, vale destacar que não é possível saber se houve a renovação do convênio ou de que forma se deu essa celebração, uma vez que a transparência da Câmara Municipal não é tão transparente assim. Prova disso é a nota de 5,7 recebida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) no quesito transparência pública.

por Gerliano Brito