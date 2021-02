Governador inaugura nova Central de Abastecimento de Itabaiana

26/02/21 - 06:47:23

Ceasa do município recebeu cerca de R$ 38 milhões em investimentos do Proinveste, e deverá ofertar cerca de 900 postos de trabalho, fortalecendo a produção agrícola da região

O governador Belivaldo Chagas inaugurou, na tarde desta quinta-feira (25), a nova Central de Abastecimento (Ceasa) do município de Itabaiana, no Agreste sergipano. A solenidade aconteceu no empreendimento, localizado no povoado Raposa, às margens da BR-235.

Construída pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), em um investimento de R$ 38.428.676,27, referentes aos recursos do Proinveste, a nova Ceasa oferecerá a feirantes e clientes um espaço amplo e moderno para organizar os produtos e abastecer as feiras dos povoados e municípios próximos à cidade serrana.

São cerca de 34,5 mil metros quadrados de área total, com 10,6 mil metros quadrados de área construída. Com isso, o centro de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros e produtos de feira livre vai fortalecer a produção agrícola do Agreste Central sergipano. A previsão é que o espaço oferte por volta de 900 oportunidades de trabalho.

Parceria Público-Privada

A administração da central de abastecimento acontecerá por meio de uma parceria público-privada, entre o Governo do Estado e a Iconbras (Inovação em Concessões do Brasil SPE Ltda), empresa vencedora do processo de concorrência pública.

“É uma obra para toda uma região, não apenas Itabaiana. Extremamente importante, principalmente, para agricultura familiar. Um empreendimento como este não tem como ser gerido pelo poder público. Não deve ser mais papel do Estado, nem do município, fazer a gestão de uma obra como esta, pois é muito complicado, tem situações especificas. Portanto, quem tem que tomar conta é quem entende. Estou torcendo que sirva de exemplo para todo o Nordeste e acredito que só vai ajudar cada vez mais a agricultura da região como um todo’, afirmou o governador Belivaldo Chagas.

Responsável pela Iconbras, o empresário Bruno Barreto destacou a parceria com o Governo do Estado e os desafios que acompanham a administração de um local deste porte. “É como muita satisfação que a gente chega nesse momento de abrir as portas para o povo de Itabaiana, nesse empreendimento que tem o viés de investir em conjunto com o Estado e gerar renda, atrativos para região, gerar empregos. Acredito que o maior desafio seja atender as diversas demandas. A gente sabe que cada cultura tem a sua necessidade e vamos procurar tentar fazer um polo gerador para que possa atender todos os aspectos da atividade”, complementou.

Sobre a obra

A edificação possui três blocos, “A”, “B” e “C”, além da Praça de Alimentação anexa ao Bloco A, totalizando até 277 pontos de Comercialização. O Bloco A possui 1.470 m² de área construída, e além de pontos comerciais, engloba também a área da administração, espaços destinados a atividades bancárias, e salas administrativas. Anexa ao Bloco “A”, a Praça de Alimentação possui 867 m² de área, totalizando são 2.337,48 m².

O Bloco B possui 3.637,68 m² e é destinado ao setor de varejo e produtos agrícolas, com boxes para produtores; varejistas e áreas demarcadas para tubérculos, grãos e raízes, privilegiando produtos típicos da agricultura familiar.

Já o Bloco C, com 4.501 m², é voltado a unidades de atacado, e produtos como raízes e tubérculos; hortaliças e grãos; frutas, legumes e açougue. Possui uma Câmara Frigorífica; Sala de Higienização, Antecâmara; sala fria para recepção, corte e pesagem e Casa de Lixo refrigerada, atendendo assim as normas técnicas e ambientais para conservação de produtos alimentícios.

O estacionamento externo disponibiliza vagas para carros, motocicletas, bicicletas, vagas para caminhão e pontos específicos de carga e descarga com 28 plataformas niveladora de docas. As edificações contam, ainda, com guarita, casas de lixo e gás; reservatório de água com capacidade de armazenamento de 121,12 m³. Todo o projeto foi planejado para atender às pessoas com mobilidade reduzida, com banheiros específicos, áreas de circulação com rampas e pisos táteis.

Importância

O secretário da Sedurbs, Ubirajara Barreto, relembrou o início da construção do espaço e reforçou a importância da Ceasa. “Uma obra que começou em 2017, no governo de Jackson Barreto, terminando agora no governo do Belivaldo Chagas. Obra que custou 38 milhões de reais, do Proinveste, que vai fazer com que Itabaiana, cidade pujante, voltada para o comercio de modo geral, tenha esse comércio bem mais ampliado. Isso aqui será fundamental para o futuro dessa macro região, na qual Itabaiana está inserida. É uma obra desenvolvimentista para região, além disso, é a primeira parceria público-privada do Estado de Sergipe”, destacou.

O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, também ressaltou a importância estratégica desta unidade de abastecimento no município. “Uma obra quem vem trazer e engrandecer o nosso estado, não só de Itabaiana, mas o nosso estado. E quero parabenizar o povo de Itabaiana, foi por vocês que essa obra foi construída e esta obra tem algo em comum com o povo de Itabaiana. É daqui que sai as maiores cargas de alimentos para distribuição em todo o país. Essa é a cidade dos caminhoneiros e essa obra merecia ser, sim, aqui em Itabaiana”, salientou.

Natural de Itabaiana, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo também comentou a felicidade em ver o resultado da obra. “Quero dizer da alegria que estou hoje pelo sonho realizado na minha vida pública. Muitos disseram que essa Ceasa não iria existir e nós persistimos. Essa obra vai gerar empregos e renda para o nosso município”, complementou.

