Governo do estado e a Petrobras dialogam sobre o Projeto Sergipe Águas Profundas

26/02/21 - 14:41:26

Em reunião ocorrida na manhã desta sexta-feira (26), representantes da Petrobras forneceram ao governador Belivaldo Chagas, secretários e corpo técnico do Governo de Sergipe, detalhes a respeito do planejamento da estatal para o estado no período 2021-2025. A apresentação ocorreu a pedido do governador, e acontece logo após a recente confirmação do processo de contratação de um navio plataforma para operacionalização do projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), o que deverá ocorrer ainda neste ano.

Durante o encontro, gestores e coordenadores da Petrobras informaram que o planejamento para o próximo momento inclui a realização de um levantamento de custos e orçamentos para a encomenda da Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (FPSO). Esta é considerada uma das etapas mais importantes do plano, já que a expectativa para a chegada do navio plataforma é de quatro a cinco anos a partir da contratação.

O governador aproveitou a oportunidade para agradecer a diretoria da Petrobras pela manutenção do projeto no portfólio de Exploração e Produção. “Estamos vendo de forma bastante otimista esta garantia da continuidade do Sergipe Águas Profundas, um projeto que acompanhamos com tanto empenho. Nosso intuito é buscar informações e cobrar atualizações sobre todas as etapas, com o propósito de nos mantermos atuantes nesse diálogo e prospectando as melhores formas de investimentos para nosso estado”, afirmou o governador.

Sergipe Águas Profundas

Subdividido em duas frentes, o projeto SEAP encontra-se em andamentos diferentes para cada etapa. Já tendo passado pela primeira fase, que corresponde à identificação de oportunidades, o projeto SEAP 1 teve sua segunda fase aprovada há pouco menos de um mês. Na segunda fase, denominada etapa conceitual, são verificadas a viabilidade técnica e econômica do projeto. Atualmente, o planejamento passa por detalhamentos para elaboração do projeto básico. Já o SEAP 2, que também já passou pela primeira etapa, está em período de evolução na segunda fase.

Participaram da reunião o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, José Augusto Carvalho; o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento de Sergipe (Codise), José Matos Lima Filho; e o superintendente executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Marcelo Menezes.

Representando a Petrobras, estiveram presentes o gerente executivo de relacionamento externo, Fernando Assumpção Borges; o gerente executivo de águas ultra profundas, Joelson Falcão Mendes; o gerente geral de concepção de projetos em águas ultra profundas, André Oliveira dos Santos; o gerente geral da unidade de negócios Sergipe e Alagoas, Rogger Rodrigues Fonseca Oliveira Pereira; o gerente de gás e energia, Luis Felipe Espírito Basso Poli; a gerente de relacionamento com o poder público estadual e municipal, Caroline Vollú Crelier de Macedo, o coordenador de relacionamento com o poder público estadual e municipal, Marcelo Aguiar Portella, e o coordenador, Ricardo Martins Nery.

Fonte e foto ASN