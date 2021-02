Missa de um ano da morte da Sra. Josefa Pinheiro Tarquínio será domingo, 28

26/02/21 - 05:24:34

Convidamos familiares e amigos para celebração da Missa de um ano de falecimento da Sra. Josefa Pinheiro Tarquínio, que ocorrerá no próximo Domingo, dia 28, às 10:30 hs, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no conjunto Orlando Dantas.

Desde já, os filhos, Júnior Pinheiro, Marco Pinheiro, Jôfre Pinheiro e Rejane Pinheiro, noras, genro e filhos, agradecem pelo ato de solidariedade cristã.