MJSP LANÇA CURSO AUXILIAR A DETECÇÃO DE FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

26/02/21 - 05:07:37

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou o curso “Detecção de fraudes em licitações e contratos públicos – Aspectos Procedimentais” na plataforma de Ensino a Distância da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Rede EaD-Segen). A capacitação é voltada para os profissionais do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e objetiva produzir, consolidar e difundir conhecimento para auxiliar os profissionais no combate ao crime de fraudes nas compras públicas, com intuito de promover a defesa do interesse público por meio da edificação da integridade do estado brasileiro e o combate à corrupção, e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e do processo democrático.

Oferecido em três módulos e com carga-horária de 40 horas/aula, o novo curso de Ensino a Distância (EaD) abordará os temas: Tipologia das fraudes nas contratações públicas, Técnicas de detecção de fraudes e Elaboração dos achados e Responsabilização.

Ao final do curso, os discentes serão capazes de conhecer os aspectos conceituais de contratos públicos; compreender a Gestão Interna Prevenção da Corrupção, Integridade e Transparência Pública; conhecer os aspectos teóricos de fraude e corrupção nas contratações públicas; identificar as ocorrências de fraude e corrupção nas contratações públicas; detectar os indicadores de risco de fraude em licitações; apreender técnicas de detecção de fraudes e aplicar os indicadores de riscos no monitoramento de licitações.

Os interessados em participar do curso “Detecção de fraudes em licitações e contratos públicos – Aspectos Procedimentais” devem se cadastrar na plataforma do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Após a validação dos dados do profissional, o Módulo EaD-Segen é adicionado aos sistemas e fica disponível para acesso. Para quem tem cadastro no Sinesp, basta entrar no portal com login e senha e acessar a Rede EaD-Segen.

Fonte: MJSP