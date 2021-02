MORADORES DE OCUPAÇÕES FECHAM AVENIDA PARA COBRAR VACINAS E MORADIA

26/02/21 - 10:32:08

Moradores de ocupações do bairro Santa Maria, em Aracaju, realizaram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (26).

A avenida José Carlos Silva, antiga Heráclito Rolemberg, está bloqueada na altura do Conjunto Orlando Dantas. Manifestantes do movimento dos Trabalhadores Sem Teto fecharam um sentido da via. Eles cobram vacina e auxilio emergencial.

Na ocupação Valdice Teles, no final de linha do Santa Maria, são mais de 270 pessoas morando no local e também há, uma ordem de reintegração de posse expedida.

Os manifestantes cobram do município de Aracaju a aplicação da vacina da Covid-19 na população mais carente que vive em situação de vulnerabilidade, e o ato também é uma maneira de pressionar o Governo Federal para que retome o pagamento do auxílio emergencial.

Foto redes sociais