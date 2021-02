PREFEITURA MANTÉM EQUIPES EM ATENÇÃO PARA A MARÉ ALTA ENTRE DOMINGO E SEGUNDA

26/02/21 - 12:39:48

A partir do próximo domingo, dia 28, a maré estará com níveis que demandam maior atenção. A situação é monitorada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), para que sejam adotadas todas as providências necessárias à redução de ricos, principalmente, nas áreas mais vulneráveis.

O volume chegará a 2,3 m, no domingo, por volta das 17h. Já na segunda-feira, dia 1º de março, a maré estará alta às 5h40, com 2,2 m, e às 17h50, com 2,3 m. “Estaremos com as equipes em atenção para atuar de maneira integrada aos demais órgãos da Prefeitura, diante das necessidades que possam surgir, com foco na redução de transtornos para a população”, ressaltou o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Na ocasião será emitido alertar, através do serviço SMS 40199, com as informações sobre horário de ocorrência da maré alta e o respectivo volume. Essa medida preventiva orienta, especialmente, as pessoas que residem ou transitam por locais que podem sofrer algum tipo de influência desse fenômeno natural.

Os locais com histórico de impacto são a avenida Anísio Azevedo, Praça da Imprensa e Loteamento Estrela do Oriente, no Bugio. Todos esses espaços serão monitorados pelas equipes, que também estarão de prontidão para os chamados que possam ser registrados através do número emergencial 199, da Defesa Civil.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, a maré de 2,3 m pode ocasionar uma pequena lâmina d’água, em razão do refluxo das águas no sistema de drenagem. “Caso haja necessidade, poderá ocorrer desvio no trânsito, o que deverá ser procedido pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT)”, pontuou.

O coordenador informa, ainda, que não há previsão de chuvas fortes para esse final de semana. “Caso essa maré seja combinada com chuvas fortes o impacto pode ser maior. Mas não temos previsões de chuvas fortes, para esse final de semana. Estaremos monitorando todas essas áreas para que, diante de qualquer evento adverso, possamos atuar no menor tempo possível”, salientou.

Cadastro

Para receber os alertas é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir na área destinada à mensagem o CEP da localidade sobre a qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito e possibilita cadastrar mais de um CEP.

Fonte e foto assessoria