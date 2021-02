Rogério sugere lockdown em Sergipe, mas Governo pode decretar toque de recolher após reunião do Comitê 5ª feira

26/02/21 - 21:24:13

Depois que o Distrito Federal e outros Estados, decretaram toque de restrição para tentar evitar aglomerações por causa da pandemia, o alerta do senador Rogério Carvalho (PT) veio em tom que demonstra preocupação: “Diante da gravidade da expansão rápida da pandemia nesta segunda onda, o lockdown é a única alternativa para evitar o colapso dos serviços de saúde e salvar vidas”.

Logo após Rogério Carvalho sugere: “É fundamental que em Sergipe, todos compreendam a necessidade deste fechamento temporário.”, escreveu o senador no Twitter.

No Brasil, houve recorde de mortes nas últimas 24 horas. Foram 1.582 vidas perdidas. E a informação de que em São Paulo, uma das maiores cidades do país, a ocupação de hospitais superou as estatísticas, provocou um estado vigilante. O Albert Einstein e o Emílio Ribas têm 100% de ocupação.

Em Sergipe, a média de lotação dos hospitais está em 68%. Diante da necessidade de uma ação imediata, o parlamentar sergipano diz que vai apoiar o governador Belivaldo Chagas se houver lockdown: “O governador Belivaldo tem sido muito diligente na questão do isolamento. E precisamos apoiá-lo numa medida enérgica em Sergipe para evitar que cheguemos a situação de outros estados”, disse Rogério Carvalho.

Em alguns estados, já existem horários de circulação restritos como São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Goiás, Paraíba, Ceará, Piauí, Paraná, Santa Catarina, e no Distrito Federal.

Decisão em Sergipe – Há preocupação com a situação em Sergipe e setores do Governo reconhecem que a tendência é o governador Belivaldo Chagas declara o toque de recolher, das 20 horas as 05 horas do dia seguinte. A medida será adotada a partir de quinta-feira (04/03), depois de reunião do Comitê Técnico Científico, tendo como parâmetro a ocupação de leitos das UTIs.

Segundo informação de um dos técnicos do comitê, até o momento não houve tempo para avaliação das consequências do carnaval para o aumento da Panemia e já nesta semana foi aumentada a fiscalização, principalmente nos bares e restaurantes, na orla e nos bairros.

Um detalhe que preocupa o Comitê Técnico Científico: é que com o aumento dos casos do Covid-19 na Bahia, que já decretou toque de recolher, pelo menos seis ou mais cidades que fazem fronteira com Sergipe enviam os doentes para os hospitais de Aracaju, como é o caso de Pedro Alexandre, Paulo Afonso, Jeremoabo, Santa Brígida e Rio Real.

Muitos infectados pelo coronavirus também são procedentes de cidades do interior do Estado, onde se percebe maior presença da doença, em razão do desleixo da população, cuja maioria não cumpria protocolos de higiene e nem acreditava no Covid-19.

Para esclarecer – lockdown‘ é uma palavra em inglês para se referir ao sistema de quarentena mais rígido: “O lockdown é a paralisação total, especialmente dos fluxos de deslocamento. A ideia é interromper o fluxo, evitar que as pessoas se desloquem e, portanto, se encontrem. Uma consequência disso é a paralisação econômica.

“Toque de recolher” se aplica à proibição, decretada pelo Governo, de que pessoas permaneçam nas ruas após uma determinado período. Após determinada hora (geralmente no início da noite) recomenda-se população deixar as ruase e ir para casa, com o objetivo de evitar aglomerações e expansão da Covid-19, com saídas permitidas somente em situação de comprovada necessidade.