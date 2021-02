SETRANSP E SINTTRA ACORDAM EM PROL DE MELHORIAS PARA OS RODOVIÁRIOS

26/02/21 - 13:19:25

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informa que as tratativas com o Sinttra avançaram. Desde o início do ano, o diálogo com o Sindicato rodoviário tem seguido com um objetivo: garantir um bom serviço e o bem estar do trabalhador. Dessa forma, foi firmado o acordo graças a mediação do Ministério Público do Trabalho, dando garantias pelos próximos três anos.

Ficou acordado que a assistência médica segue garantida. Além disso, os rodoviários voltam a ter o Ticket Alimentação. De início, o valor será de R$ 250 a partir de março, seguindo até agosto. Em setembro, o valor aumentará para R$ 320.

Já em março de 2022, o valor do ticket alimentação vai para R$ 420, e os colaboradores do transporte terão um reajuste salarial previsto de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Em setembro de 2022, o ticket volta a subir, desta vez para R$ 520, chegando a R$ 600 em março de 2023, quando também será tratado um reajuste salarial com base no INPC.

O Setransp reforça que tudo tem sido avaliado conforme a realidade que o setor vive em Aracaju e sua Região Metropolitana, de grande queda de passageiros e de receita, ultrapassando 45%, e de aumento dos custos – combustível este ano já foi reajustado em mais de 27%. E mesmo com todas as dificuldades, o setor segue lutando pela manutenção dos postos de trabalho e por soluções para a boa funcionalidade do transporte público coletivo.

Fonte e foto Setransp