Coletivos começam a parar e passageiros são obrigadas a descer do veículos em Aracaju

26/02/21 - 16:25:50

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) informou nesta sexta-feira (26) que as tratativas com o Sinttra avançaram e as informações são de com o acordo, a categoria vai receber ticket alimentação de R$ 250 em março. Em setembro, o valor sobe para R$ 520,00, indo para R$ 600,00 em março de 2023.

Por volta das 16 horas, parte dos rodoviários resolveram por uma nova manifestação parando os coletivos na avenida Barão de Maruim, na capital, no mesmo local onde aconteceu a última paralisação. Neste momento já é possível verificar que vários ônibus ficaram vazios já que os passageiros foram obrigados a descer do coletivo.

As informações são de que os rodoviários não concordam com os valores e querem a volta imediata dos cobradores demitidos. Eles alegam que não participaram das negociações com o sindicato patronal.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Rio Segunda Edição na 102.3 FM

Por Munir Darrage