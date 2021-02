Vereadora Emília Corrêa diz que “Aracaju é a capital do marketing fantasia”

26/02/21 - 09:26:50

Em poucos minutos de discurso, durante Sessão Ordinária remota do legislativo municipal, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), pontuou alguns problemas da capital que persistem há anos, têm se agravado, mas, do outro lado, o marketing ilusório Prefeitura de Aracaju (PMA) segue insistindo no slogan de cidade “humana”, “inteligente” e “criativa”.

“Até houve algum tipo de melhoria, é verdade, porém não com a qualidade esperada. Isso não é conversa de oposição. É fato. É notório. Posso passar a manhã inteira mencionando os problemas antigos, sob o comando de uma gestão antiga, mas vou restringir apenas citando alguns: a questão do transporte público, que também envolve os rodoviários que estão clamando atenção, a Cinelândia, e por aí vai. E olhe que diziam que chegariam para resolver, imagine se não fosse”, mencionou.

Ainda na oportunidade, Emília voltou a criticar a morosidade como tem ocorrido o plano de vacinação contra a COVID-19 no município e a falta de assistência do Poder Executivo com os aracajuanos (as). “Uma lentidão estúpida. Estando no ranking, inclusive, em último lugar na aplicação das vacinas. Isso porque nem começou direito. Sem falar em outros fatores. Temos bons exemplos de outras cidades que têm fornecido o auxílio à população como Salvador, Goiânia e aqui nada é feito nesse sentido, mas o marketing é maravilhoso, excelente. É possível fazer, basta querer, agir, e deixar de ficar fantasiando as coisas”, declarou.

Por Andrea Lima

Foto: César de Oliveira