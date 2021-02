Viagem de Juca a Brasília rende resultados positivos para Laranjeiras

O prefeito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca), esteve essa semana em Brasília. O gestor municipal se reuniu com os deputados e senadores da bancada de Sergipe nas duas casas legislativas federais. Isso rendeu bons frutos com compromissos de recursos, através de emendas parlamentares.

Na capital federal, o prefeito Juca se reuniu com a senadora Maria do Carmo, o senador Rogério Carvalho, além dos deputads federais Fábio Mitidieri e Fábio Reis. Nesse início de gestão, a Prefeitura de Laranjeiras já recebeu do deputado Fábio Reis, um valor de cerca de R$ 2 milhões em emendas e mais dois ônibus escolares.

Juca solicitou ao deputado federal, Fábio Mitidieri recursos no valor de R$ 3,5 milhões para a revitalização da orla do Rio Cotinguiba e mais R$ 1 milhão para a construção de dois campos de futebol. O parlamentar se comprometeu a inserir as solicitações na programação das emendas, assim como, sinalizou boas esperanças.

“É muito importante firmar parcerias e levar recursos para os laranjeirenses, ainda mais em um momento como esse, que estamos enfrentando dificuldades financeiras e queda na arrecadação. Os encontros em Brasília foram bastante positivos, os parlamentares demonstraram preocupação e boa vontade em resolver os problemas de Laranjeiras, assim como, o senador Rogério Carvalho, que já tem conhecimento de vários deles no município. Portanto, só temos a agradecer a todos que desejam ajudar o povo laranjeirense”, afirmou Juca.

POR ASCOM/PML