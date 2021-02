CIRURGIA REALIZA VISITA A PARLAMENTARES SERGIPANOS PARA CAPTAR RECURSOS

27/02/21 - 08:39:33

Em Brasília, representantes do Hospital de Cirurgia realizaram visitas aos parlamentares da Bancada Sergipana, de terça a quinta-feira, 23 a 25, com o objetivo de buscar mais apoios e futuras emendas (recursos financeiros) para continuar com o plano de reestruturação que está́ sendo executado, desde o início da Intervenção Judicial, na instituição hospitalar.

A interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, – acompanhada pelo diretor administrativo do hospital, Jardel Mitermayer, e pelo Dr. Eduardo Amorim, médico anestesiologista do Cirurgia – visitou os senadores Alessandro Vieira, Rogério Carvalho e Maria do Carmo, e os deputados federais Bosco Costa, Fábio Henrique, Fábio Mitidieri, Fabio Reis, João Daniel, Laércio Oliveira e Valdevan Noventa.

Nos encontros com os parlamentares, os representantes do Cirurgia destacaram os avanços do hospital nos últimos dois anos, bem como a sua importância para o Sistema Único de Saúde (SUS) em Sergipe, sendo o maior hospital de retaguarda do Estado.

Também, em Brasília, os representantes visitaram a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB), num ato para divulgar a recém-fundada Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase), onde o Hospital de Cirurgia é associado – juntamente com o Hospital São José e o Hospital Santa Isabel – e tem Márcia Guimarães como presidente.

Fonte e foto assessoria