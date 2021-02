FORÇA-TAREFA CONTRA COVID FISCALIZA RESTAURANTES E BARES NO SOL NASCENTE

27/02/21 - 09:27:51

Os estabelecimentos comerciais dos conjuntos Sol Nascente e Santa Lucia receberam na noite desta sexta-feira, 26, a fiscalização da Força-Tarefa contra a Covid-19. O objetivo foi coibir aglomerações para evitar maior disseminação do novo coronavírus. Também esteve na mira dos fiscalizadores o distanciamento entre mesas, o uso de máscara pelos funcionários e consumidores em deslocamento pelo ambiente dos bares e restaurantes, bem como a oferta de álcool 70% para os clientes.

Foram fiscalizados quatro bares e restaurantes, segundo informou o fiscal da Vigilância Sanitária estadual, Paulo Thiago Santos, acrescentando que a ação resultou na notificação de dois estabelecimentos por excesso de pessoas em mesas e a não disponibilização de álcool 70%.

Participatam da força-tarefa equipes das Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal, Procon, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que tem a missão de combater as aglomerações, promover as dispersões, autuar, notificar e até interditar estabelecimentos flagrados no descumprimento das medidas sanitária de restrição.

Foto: Valter Sobrinho

Ascom SES