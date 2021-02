Nova decisão do TRT proíbe Associação fazer paralisação do transporte público em Aracaju

27/02/21 - 12:49:09

Nova decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho saiu neste sábado (27) proibindo a paralisação do serviço de transporte público coletivo que é essencial à população – liminar N°. 0000042-37.2021.5.20.0000

T.R.T. DA 20ª Região. Desta vez, a decisão foi da desembargadora Rita de Cássia Pinheiro, que entendeu que Adriano Oliveira, mais conhecido como Adriano Taxista, liderou as manifestações, sem acordo com os sindicatos trabalhistas dos rodoviários, e trouxe grande dano aos passageiros de uma forma geral, sem qualquer tipo de negociação.

A desembargadora federal considerou que a greve instalada é abusiva e ilegal, pedindo a suspensão imediata, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à Associação dos Rodoviários Motoristas e Cobradores do Município de Aracaju e Regiões Metropolitanas (Asmacom).

Ainda nesta manhã, o Comando do Policiamento da Capital e a Polícia Militar articularam uma estratégia para junto com a Guarda Municipal escoltar os ônibus desde à saída das garagens para circulação nos principais corredores para que o serviço volte a ser operado atendendo a população, especialmente neste momento de pandemia. Desde ontem, mais de 130 ônibus foram danificados por atos de vandalismo para impedir a circulação.