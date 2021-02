PC DE ITABAIANA PRENDE DUAS MULHERES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

27/02/21 - 06:10:28

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) de Itabaiana prenderam em flagrante Jeane dos Santos, conhecida como “Rastafari”, e Raissa Gomes Bonfim dos Santos. A dupla é investigada por tráfico de drogas e já possui histórico criminal pelo mesmo delito.

De acordo com o delegado Kherton Queiroz, Jeane já vinha sendo monitorada na região do bairro Mamede Paes Mendonça, na cidade de Itabaiana. Com isso, a equipe policial realizou diligências na localidade e conseguiu flagrantear a suspeita em sua resiência, o ponto de venda dos entorpecentes.

Na oportunidade, a suspeita estava associada com Raissa, a qual também foi presa em flagrante. “Raissa tentou esconder uma quantia em dinheiro fruto do comércio ilegal dos entorpecentes dentro da roupa de uma criança que estava no local”, explicou o delegado.

Ambas possuem histórico criminal pelo mesmo crime flagranteada e Raissa, inclusive, possui um companheiro preso pelo mesmo crime cometido pela dupla. Sendo assim, o Poder Judiciário decidiu converter a prisão em preventiva.

Na mesma ocorrência, a equipe policial também instaurou um Termo de Ocorrência Circunstanciado (TOC) contra o marido de Jeane, identificado como Matheus dos Santos Matias. O suspeito foi flagranteado no centro da cidade, em um ponto de transporte coletivo, em razão do tráfico privilegiado de menor potencial ofensivo.

Fonte e foto SSP