PERSEGUIÇÃO A SUSPEITOS DE ASSALTAR POSTO ACABA COM UM MORTO E DOIS PRESOS

27/02/21 - 09:56:10

Uma perseguição realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no final da noite dessa sexta-feira (26), terminou com um morto e dois presos no Bairro Jabotiana, em Aracaju.

Segundo informações passadas pela PRF, o carro em que os suspeitos estavam bateu em uma viatura da Polícia Militar. Houve troca de tiros entre os agentes rodoviários e os suspeitos e um deles foi baleado e morreu.

O carro em que eles estavam era roubado. Os três tinham realizado outros assaltos no mesmo dia, no interior do estado, e que, por isso, já vinham sendo acompanhados pelas equipes.

Foram recuperados o veículo utilizado pelos suspeitos e aprendidas duas armas de fogo, celulares e alguma quantia em dinheiro.