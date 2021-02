Secretaria de saúde de São Cristóvão atualiza Plano de Vacinação

27/02/21 - 09:09:40

A secretaria de saúde de São Cristóvão publicou nesta sexta-feira (26) um novo Plano de Vacinação com atualizações referentes à operacionalização da vacinação contra a COVID-19 no município. São Cristóvão estabeleceu desde o início da campanha a seqüência de quatro etapas preliminares de vacinação com suas respectivas fases de priorização de grupos populacionais em nível local, de acordo com os Planos Nacional e Estadual de Imunização.

A SMS estima que para que haja a adequada imunização dos grupos populacionais dessas quatro etapas preliminares (grupos prioritários), sejam necessárias um total de 52.512 doses de vacinas.

O novo Plano Municipal de Imunização de São Cristóvão contempla algumas mudanças operacionais e de planejamento, como por exemplo, quanto ao uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) por parte das equipes de vacinação. A partir de agora somente será obrigatório o uso da máscara cirúrgica, enquanto o face shield, óculos de proteção e aventais passaram a ser apenas uma recomendação.

Além disso, houve a inclusão das pessoas em situação de rua na 3ª etapa e de trabalhadores de transportes diversos na 4ª etapa. A SMS acrescentou também a descrição das comorbidades de quem for vacinado na etapa 3, segundo o Plano Nacional de Imunização.

Estão nessa 3º Fase as pessoas com idade entre 18 e 59 anos e que possuam uma ou mais comorbidades como Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Doença renal, Doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, indivíduos com anemia falciforme, câncer e/ou obesidade grave.

Houve também a revisão das contraindicações e precauções do público a ser vacinado. Neste sentido, gestantes, puérperas e lactantes deixam de ser contraindicações absolutas e passam a fazer parte dos grupos especiais e precauções.

O novo Plano de Vacinação, com todas as atualizações realizadas, está disponível no Portal de Transparência da Prefeitura de São Cristóvão através do link: https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/covid19

A SMS também disponibiliza no portal da transparência, diariamente, a listagem nominal dos vacinados no município.

Fonte e foto assessoria