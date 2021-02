SERGIPE COMEÇA A VACINAR IDOSOS DE 80 A 89 ANOS A PARTIR DA TERÇA-FEIRA

27/02/21 - 09:36:26

Com a chegada de novas remessas de vacina contra a Covid-19, Sergipe começa a expandir o público-alvo a ser imunizado no programa de vacinação e inicia a imunização dos idosos de 80 a 89 anos, na próxima terça-feira, 2. A definição do calendário de vacinação de mais faixas etárias dentro dos grupos prioritários aconteceu durante reunião, nesta quinta-feira, 25, entre o governador Belivaldo Chagas com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, a secretária estadual de Saúde, Mércia Feitosa, e a secretária municipal de Saúde, Waneska Barboza.

A entrega das doses que chegaram do Ministério da Saúde nesta semana será feita na segunda-feira, 1º de março, e a vacinação começa no dia 2 em todos os municípios, com o seguinte cronograma: entre os dias 2 e 5 de março, serão vacinados os idosos com idades de 85 a 89 anos; na semana do dia 8 até o dia 12, a faixa etária de 83 e 84 anos; e na semana seguinte, de 15 a 19 de março, idosos de 80 a 82 anos.

A vacinação dos trabalhadores da Saúde continua até o estado alcançar os 100% de cobertura desse publico alvo.

A proposta será apresentada em reunião na sexta-feira, 26, no Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (COSEMS/SE).

Novas Doses

Sergipe recebeu nesta quinta, 25, nove mil doses da Coronavac (Butantan). Na quarta-feira, 24, o Estado recebeu 16.500 doses da Astrazeneca.

O total das duas novas remessas soma 25.500 doses do imunobiológico, alcançando um público total de 19.963 pessoas, conforme consta no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Estado de Sergipe recebeu as primeiras doses de vacina em janeiro deste ano, num total de 76.680. Com as novas remessas, o total de doses recebidas salta para 102.180.

Vacinômetro

A cobertura vacinal avança nos grupos prioritários. Nos trabalhadores da saúde, 79,5% da primeira dose enviada foi aplicada e 76,9% da segunda dose. Quanto aos idosos que vivem em instituições de longa permanência, 105% da primeira dose enviada foi aplicada e 95,6% da segunda dose. Nos índios aldeados da tribo Xocó, em Porto da Folha, 96% da primeira dose enviada foi aplicada e 85% da segunda dose.

Já com relação aos idosos acima de 90 anos, 92% da vacina enviada para primeira dose já foi aplicada. Ainda não começou a vacinação da segunda dose por causa do intervalo de tempo necessário.

Foto: Flávia Pacheco

SES