Setransp diz que a circulação do transporte está interrompida e ônibus são danificados

27/02/21 - 08:06:30

Parte dos rodoviários resolveram por uma nova manifestação parando os coletivos, que teve inicio na tarde desta sexta-feira (26) e que continua neste sábado (27) . Alguns terminais da capital amanheceram vazios e outros com ônibus parados e sem circular. Guaritas de terminais tiveram os vidros quebrados.

Por volta das 8 horas deste sábado (27) o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp) emitiu uma nota informando que alguns coletivos estão sendo interceptados por motoqueiros que pararam os ônibus. Até o momento são 130 ônibus danificados.

Ainda segundo o Setransp, a circulação do transporte coletivo está paralisada e desde ontem mais de 130 ônibus já foram vandalizados.

As informações são de que os rodoviários não concordam com os valores e querem a volta imediata dos cobradores demitidos. Eles alegam que não participaram das negociações com o sindicato patronal.

Organizadores dos atos continuam, segundo o Setransp, conduzindo os bloqueios. Entre eles está o ex-vereador Adriano Taxista.

Veja o que diz a nota do Setransp

O transporte público coletivo iniciou a operação a madrugada deste sábado (27), mas foi interceptado por motoqueiros que pararam os ônibus com ameaças e rasgaram os pneus de diversos veículos logo no início da manhã. Neste momento, a circulação do transporte está interrompida e desde de ontem mais de 130 ônibus já foram vandalizados.

O Setransp repudia esses atos, que descumprem a decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho proibindo o serviço de transporte de ser paralisado totalmente por ser essencial, em especial, neste momento de pandemia. E além de causar transtorno à população cerceando o direito de ir e vir das pessoas, gera grande prejuízo ao sistema de transporte. Nos atos da última sexta-feira (19), 243 veículos foram danificados somando um prejuízo de R$ 100 mil.