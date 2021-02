Agenda 2030: gestão sustentável da água e saneamento para todos

28/02/21 - 09:38:05

Com as metas globais, os Estados-membros das Nações Unidas participam de um plano de ação para garantir a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A iniciativa abrange o desenvolvimento econômico, a erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança em todos os níveis, incluindo paz e segurança.

Os países definem as iniciativas nacionais a partir das realidades locais, além de incorporar nas políticas programas e planos de governo. Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos está entre os ODS.

“A água é um recurso natural que está ligado à parte econômica para garantir a necessidade das indústrias, da agricultura e diversas linhas ligadas à economia, à parte social e saúde com o fornecimento da água potável de qualidade para a população e para produção de alimentos, além do ambiental para a preservação dos nossos recursos hídricos para garantir a vida do ecossistema”, comenta a pesquisadora Maria Nogueira Marques, docente dos cursos de Engenharia e do programa de Pós-graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes.

“Como cidadãos, podemos auxiliar no cumprimento dos objetivos evitando desperdício de água no nosso consumo do dia a dia, como fechar as torneiras e só abrir na hora de enxaguar a mão ou ainda diminuir o tempo de banho. Podemos também fazer a reutilização da água que sai da máquina de lavar para lavar calçadas e o chão”, acrescenta.

“Outra ação que pode ser realizada é fazer a separação de lixo, vidrarias, plásticos, pois ajuda no nosso saneamento. Também é importante evitar jogar remédios e comprimidos nos recursos hídricos. São várias atitudes simples do nosso dia a dia que contribuem para atingir os ODS”, salienta a pesquisadora.

Até 2030, a meta é alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos, além de implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis.

Cidades e comunidades sustentáveis

Já o objetivo de número 11 visa tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Até 2030, a finalidade é garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Além disso, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e a gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países.

“Esse objetivo traz premissas no tocante a garantir cidades e assentamentos humanos, mais seguros, resilientes e sustentáveis. Nesse âmbito, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Unit, por meio do Núcleo de Projetos, Pesquisa e Extensão – NUPPE – tem desenvolvido projetos com as comunidades que vivem em situação precária”, declara Lígia Nunes Carvalho, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unit e coordenadora do NUPPE.

“Atuamos em busca de combater o descarte indevido no espaço público, fortalecer e intervir criando espaços de lazer e coletivos para essas comunidades. Tudo realizado com a população com intuito de fortalecer laços, pensando também na autonomia desses grupos”, enfatiza a professora.

O objetivo 11 visa ainda proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.

