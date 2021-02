Aracaju deve ter maré alta neste domingo e na segunda-feira, informa a Defesa Civil

28/02/21 - 08:38:03

A Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e Defesa Civil de Aracaju informam que neste domingo (28) e segunda (1º), deve haver maré alta na capital e os locais com histórico de impacto são a Avenida Anísio Azevedo, Praça da Imprensa e Loteamento Estrela do Oriente, no Bugio.

O volume chegará a 2,3 m, no domingo, por volta das 17h. Já na segunda-feira, dia 1º de março, a maré estará alta às 5h40, com 2,2 m, e às 17h50, com 2,3 m.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, a maré de 2,3 m pode ocasionar uma pequena lâmina d’água, em razão do refluxo das águas no sistema de drenagem. O coordenador informa, ainda, que não há previsão de chuvas fortes para esse final de semana.

As equipes estarão em atenção para atuar de maneira integrada aos demais órgãos. Será emitido alerta pelo SMS 40199. A medida serve de orientação às pessoas que residem ou transitam por esses locais que podem sofrer algum tipo de influência desse fenômeno natural.