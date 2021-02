APÓS AUDIÊNCIA, ADRIANO TAXISTA PAGA FIANÇA DE 5 MIL E É COLOCADO EM LIBERDADE

28/02/21 - 12:21:21

O ex-vereador Adriano Taxista, preso na tarde desta sábado (27) acusando de descumprir ordem judicial, foi colocado em liberdade no final da manhã desde domingo (28) após audiência de custódia realizada no fórum Gumercindo Bessa em Aracaju, e pagar fiança no valor de R$ 5 mil.

Segundo o advogado de defesa do exvereador, Mário Damasceno, não foi necessário que o a colocação de tornozeleira eletrônica e nenhuma medida de prevenção foi imposta a ele.

Adriano será colocado em liberdade assim que comprovar o pagamento da fiança que foi arbitrada pelo magistrado.