CONFIANÇA ESTREIA COM DERROTA POR 2 A 1 NA COPA DO NORDESTE, EM TERESINA

28/02/21 - 07:00:23

Em confronto em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, o time do Altos surpreendeu o Confiança, ao derrotá-lo por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado (28).

A equipe azulina, mesmo com as dificuldades do início de temporada, não começou mal. Anulou inicialmente as investidas agressivas dos adversários e incomodou a defesa alviverde. Aos 26, após cobrança de escanteio, o volante Serginho desviou, a bola bateu no lateral adversário Gean e parou no fundo do gol de Marcelo.

O Confiança conseguiu ter uma sobrevida já na parte final do segundo tempo, mas também sem muita eficácia. Lucas Barcelos e Cristiano até tentaram, mas não conseguiram evitar o revés e os sergipanos voltam para Aracaju sem os três pontos.

Com o placar, o Jacaré conquistou seus primeiros três pontos na competição, e agora terá como adversário o Treze. Já o Dragão, com o revés fora de casa, não somou nenhum ponto, e tentará sua recuperação diante o CSA, domingo (7).