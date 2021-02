“Continuaremos com a nossa paralisação na segunda, 01”, diz grupo de manifestantes

28/02/21 - 10:21:46

A ameaça de paralisação por parte de alguns rodoviários continua e segundo informações divulgadas nas redes sociais e que foram postadas desde a tarde do sábado (27) logo após a movimentação foi considerada ilegal pela justiça.

A nova decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho proibiu a paralisação do serviço de transporte público coletivo que é essencial à população – liminar N°. 0000042-37.2021.5.20.0000

T.R.T. DA 20ª Região.

Toda a movimentação de sábado, terminou com a detenção do ex-vereador Adriano Oliveira, conhecido como Adriano Taxista, e que acabou sendo levado à Central de Flagrantes apontado de liderar o movimento e suspeito de fazer ameaças e danificar os automóveis. A audiência de custódia do ex-vereador acontece hoje.

No início da manhã deste domingo (28) já era possível ver nos grupos de WhatsApp, a informação e o convite que está sendo feito, para uma nova manifestação, inclusive para uma nova paralisação.

Em algumas ruas e avenidas de Aracaju, o movimento nos terminais é tranquilo um pouco a movimentação embora também é possível ver algumas viaturas da polícia militar fazendo a segurança.

Ainda segundo o grupo, eles dizem que iniciarão uma nova manifestação nesta segunda-feira (01). “Gostaríamos de informar à população de Aracaju e Grande Aracaju que segunda feira 01/03/2021 continuaremos com a nossa paralisação devido a falta de diálogo com o setor patronal, e gostaríamos de deixar bem claro que não recuaremos enquanto nossas reivindicações não forem atendidas”.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana, do jornal da Rio FM