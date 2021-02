GOLFINHO É ENCONTRADO MORTO NA PRAIA DA ARUANA EM ARACAJU

28/02/21 - 09:40:05

Um golfinho foi encontrado morto na manhã deste domingo (20) na praia da Aruana, em Aracaju.

As informações foram passadas por integrantes do projeto Tamar e não se sabe o que teria provocado a morte do animal, que estava a alguns metros do local onde ele foi encontrad

Com informações e foto do radialista Jailton Santana, do jornal da Rio FM