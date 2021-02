Parceria Emdagro e BNB beneficia 800 agricultores familiares em Simão Dias

Parceria resultou num investimento de, aproximadamente, R$ 4 milhões em projetos de infraestrutura de agricultores familiares

Uma parceria entre a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) vem rendendo bons frutos para mais de 800 agricultores familiares de Simão Dias, na região Centro-Sul do estado. Trata-se do Programa Agroamigo, desenvolvido pela instituição bancária para o financiamento de sistemas produtivos locais, a exemplo da bovinocultura de corte e leite, ovinocultura, avicultura caipira e artesanato, cujos resultados foram discutidos entre as duas instituições na última quinta-feira (25), em reunião ocorrida no escritório local da empresa no município.

Estiveram presentes o chefe do escritório da Emdagro em Simão Dias, Cézar Valadares e técnicos da empresa e os coordenadores do Agroamigo, Rivaldo Gois e José Carlos. Eles comentaram o sucesso da parceria, que resultou num investimento de, aproximadamente, R$ 4 milhões em projetos de infraestrutura de agricultores familiares enquadrados na modalidade B do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) assistidos pela Emdagro no município. “Cada projeto pode chegar a mais de 5 mil reais de investimento”, comentou o Cézar Valadares.

Segundo ele, é através do Agroamigo do BNB que os agricultores recebem financiamento para desenvolver arranjos produtivos, com vistas a gerar renda e melhorar suas condições financeiras. “O Agroamigo é responsável pela proposta de financiamento para que o agricultor interessado possa desenvolver atividades geradora de renda, sejam agrícolas, pecuárias ou outras atividades no meio rural, como turismo rural, agroindústria, pesca, serviços e artesanato”, explicou.

Para comprovar a condição de agricultor familiar, é preciso apresentar a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), emitida pelos órgãos oficiais de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) dos Estados – em Sergipe, a Emdagro, ou pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais. “Mas para ter acesso a essas linhas de créditos, não é tão fácil assim. É onde entra a Emdagro, com a emissão da DAP, orientação e elaboração dos projetos produtivos e, após a assinatura do contrato com o BNB, acompanhamento e assessoramento da produção, comercialização e definição de políticas públicas para que o agricultor tenha um projeto duradouro”, destacou Cézar Valadares.

O chefe do escritório da Emdagro em Simão Dias explicou, ainda, que na assistência prestada aos agricultores familiares, outras ações são também importantes. “Realizamos reuniões em conjunto com a equipe do Agroamigo e, nesses momentos, promovemos palestras informativas, tiramos dúvidas, agendamos visitas técnicas às propriedades para a emissão da Declaração de Aptidão do Agricultor e orientação sobre crédito, etc.”, concluiu.

