Socorro inicia processo de matrícula on-line para o ano letivo de 2021

28/02/21 - 07:24:01

Seguindo as recomendações para evitar a proliferação da Covid-19, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Nossa Senhora do Socorro (Semed), começa a adotar a partir desta segunda-feira, 1° de março, às 8h, a matrícula on-line para o ano letivo de 2021.

Para realizar a matrícula, o solicitante precisa informar os seguintes dados: o nome do responsável, o nome do estudante, data de nascimento, a classe de ensino, endereço residencial, um número de contato telefônico e um endereço de e-mail para o envio do número de cadastro.

Ao preencher os dados e finalizar o processo, o solicitante receberá no e-mail informado, um recibo com o número da sua inscrição. Com a matrícula on-line, os pais e/ou responsáveis terão a oportunidade de escolher a escola mais próxima a sua residência, visto que a plataforma está organizada para indicar as escolas existentes em cada localidade.

O setor de tecnologia da informação da Semed, realizará a seleção dos dados preenchidos e encaminhará às escolas o número da inscrição de cada aluno. Desta forma, cada equipe diretiva poderá entrar em contato com as famílias, agendando a data e o horário para que compareçam à unidade de ensino, apresentando os documentos e efetivando a matrícula no prazo de até 15 dias.

Caso ocorra a situação de inexistência de vagas, o solicitante poderá acessar o campo CADASTRO RESERVA da plataforma e preencher uma solicitação.

Para realizar a matrícula, basta acessar o seguinte endereço: https://sites.google.com/view/matriculassocorro2021

Com a disponibilização da matrícula on-line e agendamento da entrega de documentação, a Secretaria Municipal de Educação assume um compromisso com a vida e a saúde de toda a comunidade escolar, evitando aglomerações nas unidades de ensino.