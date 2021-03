Sergipe: 24 pessoas foram vítimas acidentes motociclísticos neste final de semana

01/03/21 - 14:28:25

Os acidentes motociclísticos continuam fazendo vítimas no trânsito. No último final de semana, 26 a 28 de fevereiro, o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho registrou 24 vítimas de acidentes envolvendo esse meio de transporte. Desse total, 8 pacientes precisaram continuar em observação para algum tipo de procedimento e repetição de exames. O pronto socorro do hospital contabilizou 253 atendimentos e 37 pessoas precisaram ficar internadas.

Os setores da ortopedia e sutura totalizaram 100 usuários atendidos, a área azul registrou no final de semana 88 pacientes, já os consultórios do otorrino e oftalmo somaram 14 atendimentos, além de uma pessoa para o ambulatório de oncologia. Além dos acidentes por motocicleta, outros casos foram registrados como 16 usuários com dor abdominal, 21 usuários com sintomas de febre, 21 vítimas de queda, além de 2 vítimas por arma branca e 3 por arma de fogo.

O Hospital Pediátrico Dr. José Machado de Souza registrou durante o final de semana, 43 atendimentos aos pequenos pacientes que também precisaram de assistência médica. A pequena R.P, 7, foi uma delas. Acompanhada da madrinha Isadora Rodrigues, 32, a criança estava com fortes dores na barriga e vomitando. Foi avaliada pela pediatra que concluiu o caso como infecção intestinal e já está cumprindo o uso de antibióticos.

“Minha afilhada estava passando o final de semana lá em casa e brincando com a minha filha, que também tem a mesma idade. Ela começou a reclamar de dores na barriga e já fiquei preocupada, pois ela estava sob os meus cuidados. No final das contas descobri que possivelmente tenha sido um cachorro quente que fiz para o lanche das meninas que não deve ter feito muito bem, mas agora ela está medicada e em observação para alta médica”, relatou a madrinha da pequena paciente.

Foto: ASCOM/SES

