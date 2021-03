AUMENTO DE INSTABILIDADE PREDOMINA NAS ÚLTIMAS SEMANAS DO VERÃO

01/03/21 - 14:54:35

Precipitação ocorrerá em dias alternados nos períodos da manhã, noite e madrugada

Como sempre acontece nas semanas que precedem o outono, este ano a iniciar-se exatamente às 6h38 do sábado(20), as águas de março fecharão os últimos dias deste verão, que foi um dos mais quentes do novo milênio, em horários alternados, já que estamos entrando em período de pré-estação chuvosa no Leste e no Nordeste sergipano, com o aumento da presença do sistema de instabilidade nessas duas regiões.

Segundo o meteorologista da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), Overland Amaral, apesar da predominância das chuvas nas regiões, as precipitações se darão em todo o estado. “Como aconteceu nesta madrugada, as chuvas ocorrerão sempre no período da manhã, a noite e madrugada, ao longo da semana e em dias alternados, porém, a mudança climática será sempre entre a madrugada e o amanhecer”, explica.

O meteorologista informa ainda que nos próximos dias as precipitações irão variar, porém, a preparação chuvosa terá início efetivamente a partir de abril. “Nesta terça-feira(02) e na quarta-feira(03), o fenômeno volta com maior índice de nebulosidade e instabilidade nos períodos matinais, final de tarde e madrugada. Já na quinta-feira, o retorno acontece de forma variável com predominância de sol entre nuvens com o tempo parcialmente nublado, enquanto que na sexta-feira ela continua com as mesmas características iniciadas na segunda-feira, ou seja, durante a madrugada”, ressalta.

