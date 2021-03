EX-DEPUTADO MACHADO DEBATE POLÍTICA COM O ADVOGADO EMANUEL CACHO

01/03/21 - 17:02:53

No primeiro encontro do mês de março, o presidente estadual do Democratas, José Carlos Machado recebeu na sede do Democratas, o advogado Emanuel Cacho. Na oportunidade, Machado convidou para ele retornar ao partido e disputar como candidato as eleições de 2022.

Por fim, Machado afirma que o DEM vem se organizando com vista ao processo eleitoral de 2022, onde estarão em disputas as vagas na presidência da República, Governos Estaduais, Congresso Nacional e Legislativos Estaduais. “Conversamos sobre a política nacional e estadual. Reuniões como esta, nos motivam a continuar trabalhando forte em prol dos municípios sergipanos”.

Emanuel foi secretário de Estado da Justiça no terceiro Governo João Alves e sempre esteve envolvido de forma decisiva em todas os pleitos que teve a participação do saudoso João Alves Filho.