Expectativa para o lançamento de “CULTIVAR “, novo EP de Mimi do Acordeon

01/03/21 - 14:02:14

Em meio à expectativa para o lançamento de “CULTIVAR “, novo EP de Mimi do Acordeon que chega aos streamings Sua Música (https://www.suamusica.com.br/mimiacordeon) e YouTube (https://youtube.com/channel/UCDXUwwU7IYsDlceF6D-tUTA) , no dia 19 de março o cantor que está à vontade com o estilo de forró que guia o álbum composto por cinco músicas autorais do mais autêntico forró.

Vale enfatizar que este é um projeto apoiado pelo Edital 06/2020 Eixo 03 Ep proposto pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê – FUNCAP com recursos da Lei Aldir Blanc.

Da assessoria