Fundat auxilia aracajuanos que buscam inserção no mercado de trabalho

01/03/21 - 05:24:40

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), mantém um programa contínuo de capacitação profissional e um banco de dados com currículos cadastrados, com o objetivo de auxiliar os aracajuanos que buscam se inserir no mercado de trabalho.

O Programa Mais Qualificação, executado pela Fundat, é responsável por instruir a população com novas habilidades, atualizando-a sobre as necessidades do mercado e preparando-a para as mais diversas situações. Com esta iniciativa, o órgão municipal promoveu, entre 2017 e 2020, quase 40 mil capacitações.

O nível de qualificação profissional é um diferencial para a carreira, sendo determinante frente a outros profissionais na busca por uma oportunidade, especialmente nos momentos de crise econômica.

Os cursos e oficinas oferecidos pela Fundat são planejados a partir de uma análise mercadológica profunda, com a intenção de aliar a qualidade do ensino com as necessidades das empresas sediadas na capital, como explica a presidente da Fundação, Edivaneide Souza.

“A Fundat tem credibilidade junto ao campo empresarial da capital, porque procuramos capacitar de uma forma ‘pé no chão’, disponibilizando cursos a partir das indicações feitas pelo Observatório Social de Empregabilidade, vinculado à Universidade Federal de Sergipe. Além disso, temos parcerias com outras instituições de nível superior, o que nos auxilia a construir os nossos cursos. Isto aumenta a credibilidade, pois o empresariado sabe que o candidato encaminhado pela Fundat está realmente qualificado”, explica Edivaneide.

Aliado ao processo contínuo de qualificação profissional, o órgão age também através do cadastro de currículos. A manutenção dessa base de dados é fundamental para oferecer aos empregadores amplas possibilidades de análise de perfil no momento da contratação, assim como dar prioridade aos cadastrados em relação aqueles que não aderiram ao modelo.

“A gente prioriza os currículos cadastrados na nossa base de dados. Claro que divulgamos as oportunidades para todos, mas para acessá-las é preciso estar cadastrado, porque é uma forma de levar segurança ao empregador. A decisão da efetivação da contratação é sempre do empresário. À Fundat cabe preparar o trabalhador, entregá-lo qualificado, pronto”, ressalta a presidente.

Para cadastrar o currículo o interessado pode acessar o perfil da Fundat no Instagram (@fundataracaju), na bio da página, por onde é possível preencher um formulário com as informações de qualificação profissional e perfil pessoal. No mesmo espaço, é possível também inscrever-se para as oficinas e cursos.

Outra opção é o atendimento presencial, que está com horário reduzido, das 7h às 13h, e ocorre exclusivamente via agendamento, através do número 3179-1331.

Foto: Sérgio Silva