GOVERNO DO ESTADO EMPOSSA OITO NOVOS DELEGADOS DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE

01/03/21 - 13:50:04

Os novos delegados irão passar por estágio na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior e depois receberão a lotação definitiva

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, 1º de março, na qual foram entregues 90 novas viaturas às Polícias Civil e Militar, o Governo do Estado também empossou os oito novos delegados que, em breve, estarão fortalecendo a segurança pública do interior sergipano. Inicialmente, eles estarão desempenhando um estágio na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e, logo após, receberão a lotação definitiva, em delegacias do interior de Sergipe.

Os oito novos delegados foram aprovados no último concurso público da Polícia Civil e passaram pelo curso de formação, que foi realizado na Academia de Polícia Civil (Acadepol). Os novos delegados, empossados pelo Governo do Estado nesta segunda-feira, são Marcela de Almeida Souza, Carla Viviane Oliveira do Nascimento, Andrezza Tayse Cavalcanti Costa, Gustavo Mendes Ribeiro, Douglas de Lucena Correia, Rafael Kaufer Leite, Lucas de Jesus Chagas e João Victor Angra de Lima.

O novo delegado Gustavo Mendes, que já atuou na função em outra unidade da federação, no Acre, revelou que está preparado para atuar na missão de promover a segurança pública em Sergipe. Ele também ressaltou que o retorno ao estado, agora como delegado da Polícia Civil de Sergipe, traz um novo olhar sobre as demandas da sociedade sergipana, principalmente no interior do estado.

“Já fui delegado na Região Norte e agora assumo em Sergipe, a minha terra. Minhas expectativas são as melhores. Até então estamos disponíveis para a Copci e iremos fortalecer o interior do estado com essa posse de oito delegados. Eu busco, diante dessa nova missão, atender às expectativas da sociedade sergipana. Quando retornamos, olhamos para Sergipe com novos olhos. São realidades distintas e buscamos atender às necessidades da sociedade”, mencionou.

A nova delegada Marcela de Almeida Souza, que atuava como escrivã e mediadora da Polícia Civil de Sergipe, relembrou a preparação pessoal desde a realização do concurso público, passando pela aprovação e formação como delegada. Ela também realçou a missão de contribuir com a constante melhoria da segurança pública da população do interior de Sergipe.

“Nós vivemos a realização de um grande sonho. Buscamos durante muitos anos, com toda a preparação intelectual, investimento em conhecimento, jurisprudência e capacitação física. É uma união de realização pessoal com o propósito maior de efetivação dos direitos humanos. É uma imensa alegria para nós e nossos familiares, mas também para toda a população de Sergipe. Estamos aqui para servir à população sergipana. Já atuei como escrivã da Polícia Civil em delegacias do interior e também na mediação de conflitos”, contou.

O coordenador das delegacias do Interior, delegado Jonathas Evangelista, reiterou que os novos delegados fazem parte do planejamento de reforço da segurança pública de Sergipe, possibilitando a disponibilização de novos serviços à sociedade. “A nomeação de mais oito delegados demonstra a continuidade do planejamento estratégico do estado, da SSP e da Polícia Civil. Assim iremos poder recompor equipes, especialmente no interior do estado, implementar novos serviços em várias unidades, especialmente em delegacias regionais”, salientou.

O delegado-geral, Thiago Leandro, ressaltou que os novos delegados irão reforçar a atuação da Polícia Civil no tocante aos esclarecimentos sobre crimes e a elucidação de ações criminosas. “A posse dos delegados é uma questão muito importante já que o cidadão sergipano necessita do atendimento da Polícia Civil e, através dos delegados, pode ser dado um melhor atendimento na questão de esclarecimentos de crimes e, principalmente, alguns tipos novos de crimes, como os cibernéticos, além da defesa da mulher. É uma oxigenação dos quadros da Polícia Civil”, assinalou.

Fonte e foto assessoria