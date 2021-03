Iniciado novo Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti em Aracaju

01/03/21 - 15:17:02

A partir desta segunda-feira, 1º, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dá início ao segundo Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2021.

A ação, que acontece simultaneamente em todos os bairros da capital, tem como objetivo coletar amostras de larvas do Aedes aegypti, para identificação e notificação dos focos do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O LIRAa segue até a sexta-feira, 5.

“O LIRAa é a metodologia que norteia grande parte do trabalho de combate ao Aedes, pois é com bases nesses índices que planejamos e executamos as ações nos bairros. Temos o cronograma semanal, com as visitas dos agentes, a coleta de pneus e a aplicação do fumacê costal. E reforçamos todo esse trabalho com os mutirões aos sábados, para que a cada levantamento os índices sejam cada vez mais baixos”, explica a supervisora geral do Programa Municipal de Combate ao Aedes, Edjeane Scarlet.

O LIRAa é realizado na capital a cada dois meses, para que seja feito o cálculo da presença das larvas do mosquito na cidade. De acordo com o último levantamento realizado, divulgado em janeiro, o índice de infestação geral de Aracaju foi de 1,0, valor considerado como médio risco ou alerta para o aparecimento de surtos ou epidemias.

“Faremos a coleta das amostras até o dia 5, sexta-feira. O sistema seleciona os quarteirões do bairro onde os imóveis serão abordados para a visita dos agentes, que vistoriam a residência para detectar a presença de algum foco do mosquito. Entendemos a preocupação de alguns proprietários no acesso aos imóveis, mas reforçamos que os agentes realizam o trabalho com todos os equipamentos de proteção individual [EPIs] necessários, e caso a entrada não seja autorizada, é fundamental que se atentem às orientações para evitar a proliferação do mosquito”, reforça Edjeane.

Cronograma semanal

Paralelo ao trabalho de coleta do LIRAa, os agentes também executarão o cronograma semanal de ações de combate ao Aedes, com a aplicação do fumacê costal e mutirão. Para esta semana, na terça-feira, 2, os agentes estarão no bairro Pereira Lobo; na quarta-feira, 3, no Luzia; e na quinta-feira, 4, no Ponto Novo. O mutirão acontecerá no sábado, 6, no bairro Soledade, tendo como ponto de encontro a UBS Carlos Hardman Cortês.

A aplicação é realizada por duplas de agentes, que atuam entre quatro e sete quarteirões, sempre no horário entre as 17h e 19h, período em que ocorre uma maior movimentação vetorial do mosquito.

Foto e Arte: Ascom SMS