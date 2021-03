MORRE NESTA SEGUNDA EM TERESINA O JORNALISTA E RADIALISTA ZENÓBIO MELO

O radialista e jornalista Zenóbio Melo morreu, nesta segunda-feira (1º), no hospital de Teresina (PI) onde estava internado tratando de um câncer no fígado. Segundo J. Filho, diretor do Sindicato dos Radialistas daquele estado, o corpo será sepultado no Cemitério Vida Eterna, na capital piauiense. Zenóbio morou em Aracaju até o ano passado, quando retornou ao seu estado natal.

O dirigente sindical informou que, segundo a irmã de Zenóbio, ele só soube do câncer há cerca de um mês e logo teve que ser internado. O quadro foi se agravando até que o levou a óbito na manhã desta segunda-feira. O diretor do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, Fernando Cabral, se disse surpreso com a notícia, acrescentando que está colhendo mais informações sobre a morte do comunicador.

Natural de Valença (PI), Zenóbio morou muitos anos em Sergipe, tendo trabalhado na maioria das emissoras de rádio da capital e do interior, além de televisões e em quase todos os jornais. Também foi diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa. No ano passado, decidiu retornar à Terezina para trabalhar na Rádio Difusora/AM, a mais antiga da capital do Piauí. Mesmo fazendo sucesso com seu programa Canal Livre, Zenóbio não esquecia Aracaju e dizia sempre que, na primeira oportunidade, retornaria para Sergipe.

