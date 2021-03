Para Janier Mota, Governo deve adotar medidas para conter variantes do coronavírus

01/03/21 - 12:20:14

Sempre atenta em cumprir o papel de presidente da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL) expressa preocupação com a presença de variantes do novo coronavírus em Sergipe e reforça a necessidade de se tomar medidas para conter a circulação e evitar um futuro colapso na saúde.

“É necessário o Governo do Estado, conforme o governador Belivaldo anunciou, expandir a testagem nas cidades próximas às divisas com a Bahia, já que as variantes de Manaus e do Reino Unido, que, infelizmente, têm a capacidade de se espalhar com mais facilidade do que outras variantes, estão se espalhando pelo Estado vizinho”, ratifica a deputada.

Nesta última sexta-feira, 26, quando o Brasil completou um ano de identificação do primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus, a deputada relembrou que, desde o início da pandemia em Sergipe, ela buscou ações para contribuir com o combate ao vírus.

“A minha primeira ação foi solicitar ao presidente da Alese, em caráter de urgência, a transferência de valores das emendas impositivas de 2020 para o enfrentamento da Covid-19. Com a aprovação da PEC na Assembleia, pude destinar meio milhão de reais para combater a pandemia”, afirma Janier Mota.

Por meio de indicação na Alese, a deputada também solicitou ao Governo do Estado a implantação e ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19 no Hospital Regional de Estância, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. “Também participei de reuniões com gestores da saúde para traçar medidas de proteção para a população, como no Hospital São Luiz Gonzaga, em Itabaianinha”, reforça a deputada.

“Neste momento delicado da pandemia, é essencial a união e parceria do poder legislativo e executivo. Por isso, sempre estarei atenta e à disposição para ajudar a contermos a Covid-19”, finaliza Janier Mota.

Por Tatianne Melo