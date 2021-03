POLÍCIA LOCALIZA HOMEM QUE TENTOU MATAR EX-COMPANHEIRA E ACABA MORTO

01/03/21 - 08:27:04

Policiais civis de Capela e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci), com o apoio tático do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), localizaram Antônio Carlos da Silva, conhecido como “Vovó”. Ele é suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. O investigado foi encontrado na tarde desse domingo, 28, na localidade conhecida como “Cruz da Barúana”, em Capela.

De acordo com as investigações, ele disse, em redes sociais, que estaria pronto para matar a vítima. Levantamentos policiais indicaram que o suspeito tinha adquirido uma arma de fogo para concluir o crime. Por conta de tudo isso, o Poder Judiciário tinha expedido medida protetiva contra ele.

Ainda assim, o suspeito descumpriu a ordem judicial na noite da última sexta-feira, 26, quando saiu em busca da vítima para matá-la, não conseguindo porque a Polícia Militar chegou ao local. Diante da informação de que o suspeito dispunha de arma de fogo, o delegado da Capela, Wanderson Bastos, juntamente com agentes da Copci, foi até o município, localizando o investigado na Cruz da Baraúna.

Ao ver os policiais, o suspeito atirou, dando início a um confronto. Alvejado, o suspeito foi socorrido, mas evoluiu para óbito. Também pesavam contra ele indícios de estupro contra a própria filha.

Fonte e foto SSP