Prefeitura abre inscrições para 11 oficinas online de capacitação nesta terça, 2

01/03/21 - 15:03:39

A partir desta terça-feira, 2, a Prefeitura de Aracaju abre inscrições para 11 novas oficinas online de capacitação, promovidas pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o link https://abre.ai/inscricaooficinas ou o QRCode que está na arte ao lado, e preencher o formulário com as seguintes informações: nome da oficina, nome completo (sem abreviações), RG, CPF, endereço com CEP, nome da mãe, data de nascimento e número de telefone.

As oficinas têm carga horária que variam de 2h a 3h, serão transmitidas em sala virtual do Google Meet e possibilitam a certificação dos alunos após a conclusão. A modalidade online é uma nova alternativa de ensino desenvolvida pela Fundat para continuar com a oferta de qualificação, uma vez que os cursos presenciais tiveram que ser suspensos devido à pandemia da covid-19. Além disso, a Fundação cumpre os protocolos de biossegurança necessários para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Sobre as oficinas

É importante que o participante compareça no dia e horário da oficina escolhida, acessando o link disponibilizado referente a cada uma. Também é fundamental o preenchimento do formulário de saída, durante a oficina, pois ele serve para confirmar a presença na aula e assegurar a emissão do certificado posteriormente.

Para outras informações, os interessados devem contatar a Fundat pelos telefones: (79) 3179-1331, (79) 9 9151-9771 e (79) 9 9152-1009, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Cronograma

03/03 – quarta-feira: das 08h às 10h – Gestão de Projetos Sociais (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/dzz-opxs-ztx

09/03 – terça-feira: das 10h às 12h – Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/grm-ooow-iaz

10/03 – quarta-feira: das 10h às 12h – Atendimento com Qualidade (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/qid-hgmt-pke

12/03 – sexta-feira: das 14h às 16h – Técnicas De Atendimento Empresarial (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/jnc-awnk-ddw

16/03 – terça-feira: das 14h às 17h – Empreendedorismo (3h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/ssh-brdw-hxw

18/03 – quinta-feira: das 14h às 16h – Dicas de Redação (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/gyd-osmi-mei

23/03 – terça-feira: das 14h às 16h – Processo Seletivo Virtual – Currículo Online (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/gak-twvs-ews

25/03 – quinta-feira: das 15h às 17h – Técnicas De Atendimento Em Portaria (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/wfw-fawm-zvv

29/03 – segunda-feira: das 10h às 12h – Protocolos De Biossegurança No Atendimento (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/vjc-gscn-gaz

30/03 – terça-feira: das 09h às 11h – Técnicas De Alto Desempenho Em Vendas (2h)

Link para acesso à sala virtual: https://meet.google.com/dfv-mxhb-ved