Prefeitura desmente fake news sobre doação de cestas básicas nos Cras

01/03/21 - 15:35:09

A Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju desmente mais uma informação falsa que está circulando em grupos de WhatsApp sobre supostas doações de cestas básicas que seriam ofertadas à população pela administração municipal nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

Tentativa de golpe, a informação falsa diz que os Cras, juntamente com as coletas de doações feitas por algumas empresas para a Prefeitura, estão ajudando as famílias com doações de cestas básicas.

No conteúdo da mensagem, ainda contém a orientação de um suposto cidadão que já teria feito a solicitação, incentivando outras pessoas a clicarem no link enviado, o que pode danificar o aparelho e até mesmo roubar dados pessoais.

A divulgação de fake news é crime e o responsável está passível às sanções penais. Não contribua com a desinformação.