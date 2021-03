RioMar Aracaju presta homenagem ao empreendedorismo feminino

01/03/21 - 07:39:19

Evento que acontece no RioMar Aracaju enaltece o empoderamento feminino e homenageia ícones do empreendedorismo sergipano

No mês que representa a luta pela igualdade e respeito aos direitos femininos, o RioMar Aracaju promove a mostra ‘Você, Dona do Seu Negócio’, ação que busca valorizar mulheres empreendedoras, que superaram adversidades e conquistaram reconhecimento e respeito dentro da sociedade.

O evento acontece entre os dias 2 e 21 de março, no corredor da loja Camicado, no segundo piso do shopping. “Como forma de homenagear a força e o poder feminino, durante esse período vamos reunir 10 empreendedoras que vão apresentar algumas referências dos trabalhos que realizam. Com isso, nosso objetivo é inspirar outras mulheres a apostarem no empreendedorismo próprio como forma de transformar suas realidades”, revela a gerente de marketing do RioMar, Danielle Sônego.

Além de contar um pouco da história das homenageadas, a programação do evento apresenta uma exposição de produtos relativos à área de atuação de cada empresa. Com curadoria realizada por Isabele Ribeiro, empreendedora e idealizadora da Feirinha da Gambiarra, a mostra conta com a participação de mulheres que empregam o tempo e criatividade nas áreas da beleza, moda, gastronomia, artesanato, bem-estar e varejo. A mostra funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Quem são as mulheres donas do próprio negócio?

Um time feminino composto por 10 empreendedoras que, com muita dedicação e trabalho, conseguiram construir uma trajetória de sucesso, participam da ação ‘Você, Dona do Seu Negócio’, entre elas Léa Paim, Fátima Escariz, Nayara Dantas, Isabele Ribeiro, Márcia Mendes e Roberta Vasconcellos, Izabela Portela, as meninas das Catadoras de Mangaba, Indra D’Ávila, Edlange Lopes e Rafa da Severinas.

Serviço

O quê? Mostra ‘Você Dona do seu Negócio’. Exposição alusiva ao Dia Internacional da Mulher

Quando? De 2 a 21 de março

Onde? Próximo à loja Camicado RioMar – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Horário? De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h

Acesso? Gratuito

Da assessoria

Foto IStokphotos.com