Sebrae disponibiliza capacitações para empreendedores no mês de março

01/03/21 - 13:40:41

O Sebrae disponibiliza no mês de março uma série de capacitações presenciais e online para ajudar os empreendedores a gerenciar melhor seus negócios. São cursos, palestras e trilhas sobre crédito, finanças, marketing digital e diversos outros temas relacionados ao ambiente empresarial.

Em Aracaju as atividades começam nesta quarta-feira, ás 18h30, com a oficina ‘`Páscoa: descubra o poder da embalagem. A proposta é preparar os empreendedores para esta data comemorativa e apresentar conteúdos que mostram como o design pode ser um importante aliado na confecção de embalagens que encantem os consumidores.

No dia 4, quinta-feira, ás 9h, será realizada a palestra ‘Planejando a abertura de seu negócio’. Já no dia 10 o foco é a discussão de estratégias de marketing no ambiente online com a ‘Trilha digital para geradores de conteúdo’. A capacitação, que será realizada ao longo de três dias, abordará assuntos como a definição de modelos de negócio, nichos de mercado, criação de persona, branding (gestão de sua marca) e copywriting (para criar ou potencializar a geração de conteúdo).

A ideia aqui é ensinar os empresários a serem os influenciadores de sua própria marca. Durante as aulas eles irão aprender a produzir conteúdos que estejam atrelados à missão, valor, propósito e voltados para a persona do seu negócio, sabendo exatamente que conteúdo gerar e para quem gerar.

Formalização

No dia 11, por sua vez, será promovida a palestra ‘Formalize-se! Seja MEI’, com a proposta de apresentar os benefícios do programa Microempreendedor Individual, além dos deveres responsabilidades e direitos inerentes à abertura de uma empresa.

Já no dia 16 será oferecido o curso ‘Gestão Financeira ‘, buscando auxiliar os empresários a fazer a análise e controle das atividades financeiras A ideia aqui é prepará-los para o processo de tomada de decisões e dessa forma maximizar os resultados do negócio. Além da capacitação em sala de aula, os participantes contarão com duas horas de consultoria

A última atividade presencial será promovida no dia 18, com a palestra ‘Planejando a abertura de seu negócio’. As inscrições para todas essas atividades podem ser feitas no site https://lojavirtual.se.sebrae.com.br/. Além dessas capacitações o Sebrae também disponibiliza na loja virtual oficinas gratuitas sobre os benefícios do programa Microempreendedor Individual e orientações sobre linhas de crédito.

Uma outra alternativa para aqueles que buscam qualificação são as modalidades gratuitas oferecidas pelo Sebrae via internet. Dentre as opções disponíveis estão cursos de empreendedorismo, análise e planejamento financeiro, gestão da segurança e excelência nos negócios.

Durante os estudos, tutores experientes nos assuntos acompanham os alunos tirando dúvidas e apoiando na discussão de temas referentes ao que está sendo apresentado. Um certificado estará à disposição dos participantes ao final das capacitações. Para ter acesso ao serviço basta acessar o site www.ead.sebrae.com.br, preencher um cadastro e em seguida realizar a matrícula.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante